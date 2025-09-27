3ª temporada de Star Wars Visions ganha trailer e confirma estreia para outubro
Star Wars Visions está de volta! A Lucasfilm Animation divulgou o primeiro trailer do volume 3 da aclamada antologia animada, que estreia em 29 de outubro no Disney+.
A nova temporada contará novamente com nove episódios inéditos, cada um explorando estilos visuais únicos e narrativas originais inspiradas pelo universo criado por George Lucas.
Lançada em 2021, a série conquistou fãs ao redor do mundo ao apresentar curtas de animação que transitam entre gêneros, técnicas e perspectivas culturais.
O primeiro volume reuniu produções de sete estúdios japoneses, enquanto o segundo expandiu os horizontes, trazendo histórias de países como Índia, Irlanda, Espanha, Chile, França, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos.
Com essa proposta diversa, a antologia se tornou um dos experimentos mais criativos do catálogo de Star Wars, celebrando a liberdade artística e mostrando novas formas de enxergar a galáxia muito, muito distante. O volume 3 chega para reforçar essa tradição e ampliar o alcance da franquia.