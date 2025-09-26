fechar
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/09/2025 às 8:33
Neste sábado (27), às 01h25, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Do que os Homens Gostam.

Ficha Técnica:

Do que os Homens Gostam
Título Original: What Men Want País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Adam Shankman
Elenco: Aldis Hodge, Josh Brener, Kristen Ledlow, Richard Roundtree, Taraji P. Henson, Tracy Morgan
Classe: Comédia

Sinopse:

Após perder uma promoção, Ali Davis recebe uma pancada na cabeça que lhe rende o poder de ler a mente dos homens.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

