Sorte de Quem?: Conflitos de classe e tensão em casa de férias
Sorte de Quem? (2022), disponível na Netflix, é um drama psicológico que explora as complexas dinâmicas de poder e classe social. Dirigido por Charlie McDowell, o filme acompanha um homem (Jason Segel) que invade a casa de férias de um bilionário do setor tecnológico (Jesse Plemons). Quando o magnata e sua esposa (Lily Collins) chegam inesperadamente, o invasor se vê forçado a interagir com o casal, resultando em uma situação tensa e imprevisível.
A narrativa se desenrola em um único cenário, destacando o isolamento e a tensão entre os personagens. A ausência de nomes para os protagonistas reforça a ideia de que suas identidades são secundárias frente às questões sociais e econômicas em jogo. O filme utiliza o confinamento espacial para intensificar o drama, lembrando obras de Alfred Hitchcock, com um toque contemporâneo.
Com um elenco enxuto e uma trama que se desenrola em tempo real, Sorte de Quem? oferece uma reflexão sobre as desigualdades sociais e os jogos de poder, mantendo o público envolvido até o desfecho. A produção destaca-se por sua abordagem minimalista e eficaz, proporcionando uma experiência cinematográfica intensa e reflexiva.
