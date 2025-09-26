fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/09/2025 às 8:28
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Sessão de Sábado – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste sábado (27), às 14h40, na Sessão de Sábado, a TV Globo exibe o filme Onze Homens e um Segredo.

Ficha Técnica:

Onze Homens e um Segredo
Título Original: Ocean’s Eleven
País de Origem: Norte-americana
Ano de Produção: 2002
Diretor: Steven Soderbergh
Elenco: Andy Garcia, George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon,
Classe: Comédia, Suspense

Sinopse:

Apenas 24 horas após deixar a penitenciária, Danny Ocean já está pondo em prática seu novo plano: assaltar três cassinos de Las Vegas em apenas uma noite.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Cine Aventura

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Filmes

Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Compartilhe

Tags