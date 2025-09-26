A Fazenda: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro; Carol, Fabiano e Gabily estão na roça
A noite desta quarta-feira (24), foi repleta de fortes emoções em A Fazenda! O reality da Record realizou a segunda Prova do Fazendeiro da temporada e Dudu Camargo levou a melhor, contra Fabiano Moraes e Gabily.
Na disputa pelo chapéu, o trio precisou vestir fantasias de galo e pelúcia e correr sobre uma plataforma com números. Os números eram as respostas das charadas lidas por Adriane Galisteu.
O jornalista Dudu Camargo acertou a maioria das questões e saiu na frente da prova, seguido por Fabiano Moraes na segunda posição e Gabily em último.
Com a vitória de Dudu Camargo, a roça foi formada entre Fabiano Moraes, Carol Lekker e Gabily. A eliminação acontece ao vivo, nesta quinta-feira (25).
