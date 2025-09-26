fechar
Observatório da Tv | Notícia

A Fazenda: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro; Carol, Fabiano e Gabily estão na roça

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/09/2025 às 8:37
A Fazenda: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro; Carol, Fabiano e Gabily estão na roça
A Fazenda: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro; Carol, Fabiano e Gabily estão na roça - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A noite desta quarta-feira (24), foi repleta de fortes emoções em A Fazenda! O reality da Record realizou a segunda Prova do Fazendeiro da temporada e Dudu Camargo levou a melhor, contra Fabiano Moraes e Gabily.

Na disputa pelo chapéu, o trio precisou vestir fantasias de galo e pelúcia e correr sobre uma plataforma com números. Os números eram as respostas das charadas lidas por Adriane Galisteu.

O jornalista Dudu Camargo acertou a maioria das questões e saiu na frente da prova, seguido por Fabiano Moraes na segunda posição e Gabily em último.

Com a vitória de Dudu Camargo, a roça foi formada entre Fabiano Moraes, Carol Lekker e Gabily. A eliminação acontece ao vivo, nesta quinta-feira (25).

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (25)? Confira a porcentagem de rejeição da primeira eliminada no reality
ELIMINAÇÃO A FAZENDA

Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (25)? Confira a porcentagem de rejeição da primeira eliminada no reality
Wilson de Paula deixa Fazenda agradecendo Raquel Lyra e comemora aprovação de empréstimos para gestão na Reforma Tributária
Coluna JC Negócios

Wilson de Paula deixa Fazenda agradecendo Raquel Lyra e comemora aprovação de empréstimos para gestão na Reforma Tributária

Compartilhe

Tags