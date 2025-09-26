A conexão entre The Office e seu novo spin-off, The Paper

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vinte anos depois do fim de The Office, o spin-off The Paper estreou nos Estados Unidos pelo Peacock, trazendo de volta a equipe documental que acompanhou o dia a dia da Dunder Mifflin.

A nova série acompanha o jornal Toleto Truth Teller e seu editor-chefe, Ned Sampson (Domhnall Gleeson), na tentativa de revitalizar um veículo impresso de cidade pequena, com repórteres voluntários e pouco entusiasmo inicial.

O único retorno do elenco original é Oscar Nuñez, reprisando Oscar Martinez, enquanto referências discretas a personagens antigos surgem ao longo da temporada. Apesar das semelhanças inevitáveis, a série consegue criar identidade própria ao introduzir figuras como Esmeralda (Sabrina Impacciatore), Ken (Tim Key) e o romance em desenvolvimento entre Ned e Mare (Chelsea Frei), que lembram, em essência, clássicos como Michael, Dwight e Jim e Pam.

Criada por Greg Daniels e Michael Koman, a produção mantém o formato de mocumentário, mas atualiza o humor para os tempos atuais. Entre constrangimentos leves e situações absurdas, The Paper conquista com novas histórias e personagens que se sustentam por conta própria, sem depender totalmente do legado da Dunder Mifflin.

Com dez episódios na primeira temporada e uma segunda já confirmada, a série aposta na paciência do público, lembrando que, assim como The Office, nem sempre o sucesso vem de imediato. A primeira leva de episódios já está disponível nos Estados Unidos, com estreia escalonada no streaming.

