3 séries sobre vampiros para maratonar no Prime Video
Clique aqui e escute a matéria
O fascínio pelos vampiros percorre décadas, alimentando a cultura pop com histórias repletas de mistério, romance, e, claro, muito sangue. Esses seres enigmáticos, com suas vidas imortais e conflitos emocionais, continuam a capturar a imaginação do público. Para quem é fã desse universo sombrio e envolvente, o Prime Video oferece opções imperdíveis para maratonar.
Entre dramas icônicos e novas perspectivas sobre o mito dos vampiros, preparamos uma lista com 3 séries incríveis que você não pode perder: The Vampire Diaries, The Originals e Bate Coração. Confira!
1. The Vampire Diaries
Aclamada por seus romances intensos e reviravoltas imprevisíveis, The Vampire Diaries é um clássico do gênero. A história se passa na pequena cidade de Mystic Falls e acompanha Elena Gilbert, uma jovem que se vê no centro de um triângulo amoroso com dois irmãos vampiros: Stefan e Damon Salvatore. À medida que segredos sombrios da cidade vêm à tona, a trama explora temas como imortalidade, perda e redenção. A série mistura suspense, drama e momentos emocionantes, além de personagens complexos e bem construídos, tornando impossível assistir apenas um episódio.
2. The Originals
Se você gostou de The Vampire Diaries, prepare-se para se apaixonar por sua série derivada: The Originals. Este spin-off foca nos Mikaelson, a família de vampiros originais e ancestrais de toda a linhagem vampírica. Com o retorno de Klaus, Elijah e Rebekah à cidade de Nova Orleans, a trama apresenta disputas de poder, alianças instáveis e conflitos familiares repletos de emoções profundas. A ambientação na vibrante Nova Orleans traz um toque especial à narrativa, que explora não apenas vampiros, mas também bruxas e lobisomens, criando um rico universo sobrenatural.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
3. Bate Coração
A produção sul-coreana Bate Coração apresenta uma abordagem romântica e encantadora do mito dos vampiros. Sun Woo Hyeol é um meio-vampiro que deseja se tornar completamente humano, mas perde sua chance por um único dia em 100 anos. Enquanto lida com suas frustrações e desafios, ele se vê obrigado a compartilhar uma casa com Joo In Hae, uma mulher de coração gelado que trabalha como enfermeira e administra uma hospedaria para complementar sua renda. A convivência entre os dois leva a um relacionamento inesperado e envolvente, repleto de momentos doces e emocionantes. Bate Coração é perfeito para quem busca um romance tocante com toques sobrenaturais e pitadas de comédia.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br