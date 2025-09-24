One Piece: série live-action revela pôster e novas imagens de Loguetown para 2ª temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A 2ª temporada da série live-action de One Piece acaba de ganhar um novo pôster e imagens inéditas da cidade de Loguetown, uma das localidades mais icônicas do East Blue. Conhecida como “a cidade do começo e do fim”, Loguetown é famosa por ser o local de nascimento e execução do Rei dos Piratas, Gol D. Roger, e marca a passagem dos Piratas do Chapéu de Palha antes de rumarem para a Grand Line.

O novo ano promete introduzir o poderoso capitão da Marinha Smoker, que passa a perseguir Luffy, além de aprofundar o universo da obra com encontros estratégicos e aventuras na cidade portuária. A produção mantém o elenco principal, com Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Jacob Romero Gibson como Usopp, Emily Rudd como Nami, Taz Skylar como Sanji, Peter Gadiot como Shanks e outros nomes já conhecidos da primeira temporada.

A segunda temporada ainda traz novas adições ao elenco, incluindo Charithra Chandran como Miss Wednesday/Vivi, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Katey Sagal como Drª. Kureha, Mark Harelik como Dr. Hiriluk, Daniel Lasker como Mr. 9, Camrus Johnson como Mr. 5, David Dastmalchian como Mr. 3, Joe Manganiello como Mr. 0/Crocodile e vários outros personagens que ampliam o universo da adaptação.

Os episódios vão adaptar elementos que antecedem a saga de Alabasta, prometida para um terceiro ano da série. A estreia da segunda temporada está marcada para 2026, enquanto a primeira temporada de One Piece: A Série continua disponível na Netflix para quem quiser revisitar a jornada inicial dos Piratas do Chapéu de Palha.