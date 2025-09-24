Efeito Flashback no Prime Video: Mistério e memórias em uma jornada surreal
Clique aqui e escute a matéria
Lançado em 2020, Efeito Flashback (título original: Flashback) é um filme canadense dirigido por Christopher MacBride, estrelado por Dylan O’Brien, Liisa Repo-Martell e Maika Monroe. A trama acompanha Fred (O’Brien), um jovem de quase 30 anos que, ao se aproximar da vida adulta, começa a questionar sua realidade e identidade. Sua busca por respostas o leva a investigar o desaparecimento de uma mulher e o uso de uma droga chamada Mercury, que parece distorcer sua percepção do tempo e da memória.
O filme se destaca por sua narrativa não linear e elementos de ficção científica, explorando temas como memória, identidade e escolhas de vida. A direção de MacBride utiliza recursos visuais e sonoros para criar uma atmosfera de incerteza e introspecção, desafiando o espectador a distinguir entre o real e o imaginário. O elenco, liderado por Dylan O’Brien, entrega performances que capturam a confusão e o dilema existencial de seus personagens.
Disponível no Prime Video, Efeito Flashback oferece uma experiência cinematográfica que mistura mistério e reflexão, atraindo aqueles que apreciam filmes que provocam questionamentos sobre a natureza da realidade e da memória.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br