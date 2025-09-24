Romance e destino em meio ao caos da Guerra
Lançado em 2012, Um Homem de Sorte é uma adaptação cinematográfica do romance homônimo de Nicholas Sparks. O filme acompanha Logan Thibault (Zac Efron), um fuzileiro naval que, durante a Guerra do Iraque, encontra a fotografia de uma mulher desconhecida no campo de batalha. Ele acredita que a imagem é um amuleto da sorte e promete que, se sobreviver, irá encontrá-la. Após retornar aos Estados Unidos, Logan localiza a mulher, Beth Clayton (Taylor Schilling), e começa a trabalhar em seu canil familiar, sem revelar seu verdadeiro motivo para se aproximar dela.
A trama explora temas como destino, amor e redenção, características recorrentes nas obras de Sparks. A direção de Scott Hicks busca equilibrar momentos de tensão com cenas de romance, criando uma narrativa que visa emocionar o público. O elenco conta com Zac Efron, Taylor Schilling e Blythe Danner, que interpretam personagens complexos e envolventes.
Disponível no Prime Video, Um Homem de Sorte oferece aos espectadores uma história de amor que transcende as adversidades da guerra, destacando-se como uma opção para os fãs de dramas românticos.
