Dwayne Johnson protagoniza resgate familiar em meio a catástrofe californiana
Lançado em 2015, Terremoto: A Falha de San Andreas é um filme de ação que explora os efeitos devastadores de um terremoto de magnitude 9,0 causado pela falha geológica de mesmo nome, localizada na Califórnia. Dirigido por Brad Peyton, a trama segue Ray Gaines (Dwayne Johnson), um piloto de helicóptero especializado em resgates, que, após o desastre, embarca em uma jornada arriscada para salvar sua filha Blake (Alexandra Daddario), que se encontra em perigo em San Francisco. Acompanhado de sua ex-esposa Emma (Carla Gugino), Ray enfrenta diversos obstáculos naturais enquanto tenta reunir sua família destruída pela catástrofe.
O filme também apresenta o Dr. Lawrence Hayes (Paul Giamatti), um sismologista que tenta alertar a população sobre os perigos iminentes à medida que a falha geológica se ativa. A produção destaca-se pelos efeitos especiais que retratam a destruição em larga escala, proporcionando cenas impactantes que ilustram o poder da natureza.
Apesar de críticas mistas quanto ao enredo e desenvolvimento dos personagens, Terremoto: A Falha de San Andreas alcançou sucesso comercial, arrecadando aproximadamente US$ 474 milhões mundialmente.
Disponível no Prime Video, o filme oferece uma experiência cinematográfica intensa, focada na sobrevivência e nos laços familiares em meio ao caos.
