Jorge Garcia revive drama de um ex-cantor isolado
Lançado em 2020, Ninguém Sabe Que Estou Aqui é um drama chileno dirigido por Gaspar Antillo, que marca a estreia do diretor no longa-metragem. O filme acompanha Memo Garrido (Jorge Garcia), um homem introvertido que vive com seu tio Braulio (Luis Gnecco) em uma remota fazenda de ovelhas na região de Llanquihue, no sul do Chile. Memo esconde sua impressionante voz do mundo, resultado de um trauma de infância relacionado à sua breve carreira como cantor mirim nos anos 90.
A trama se desenrola quando Marta (Millaray Lobos), uma mulher da região, se aproxima de Memo e começa a descobrir seu passado e seu talento oculto. A relação deles oferece a Memo uma oportunidade de confrontar suas memórias dolorosas e buscar a reconciliação com seu passado.
O filme destaca-se pela direção sensível e pela interpretação de Jorge Garcia, conhecido por seu papel em Lost.
A produção utiliza uma narrativa introspectiva e uma fotografia que explora as paisagens chilenas, criando uma atmosfera melancólica que complementa a jornada emocional do protagonista. Ninguém Sabe Que Estou Aqui é uma reflexão sobre identidade, trauma e a busca por redenção.
