Jennifer Aniston e Gerard Butler em comédia de ação com ex-esposa fugitiva

Caçador de Recompensas (2010) é uma comédia de ação que reúne Jennifer Aniston e Gerard Butler como protagonistas. O filme acompanha Milo Boyd (Butler), um ex-policial que trabalha como caçador de recompensas, encarregado de capturar sua ex-esposa, Nicole Hurly (Aniston), uma repórter que fugiu após faltar a um tribunal. Inicialmente, Milo acredita que a missão será simples, mas logo descobre que Nicole está investigando um caso de assassinato e se vê envolvido em uma trama mais complexa do que imaginava.

O enredo mistura ação com elementos de humor, à medida que o ex-casal enfrenta situações inesperadas e perigosas.

A dinâmica entre os personagens principais, com suas tensões passadas e atuais, adiciona camadas à narrativa, equilibrando momentos de ação com diálogos cômicos. O filme também conta com a participação de Jason Sudeikis, Jeff Garlin e Cathy Moriarty no elenco de apoio.

Disponível no catálogo da Netflix, Caçador de Recompensas oferece uma combinação de ação e comédia, proporcionando entretenimento leve para os espectadores.

