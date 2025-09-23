fechar
HBO abre audições para Voldemort e rumor indica possível mudança de gênero no vilão de Harry Potter

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/09/2025 às 7:07
A série de Harry Potter, em desenvolvimento pela HBO, promete revisitar os livros de J.K. Rowling com mais detalhes do que os filmes mostraram. Porém, para conquistar o público, a adaptação precisa se diferenciar das produções anteriores e apresentar novidades que a tornem relevante.

Um dos rumores mais recentes aponta para um movimento inesperado da equipe de elenco: a busca por intérpretes de diferentes gêneros para viver Lord Voldemort. Segundo o insider Daniel Richtman, tanto homens quanto mulheres foram chamados para as audições, levantando a hipótese de que o maior bruxo das trevas possa ganhar uma versão feminina nesta nova versão.

Embora essa possibilidade pareça ousada, internautas acreditam que a escolha final continuará sendo por um ator, tendo em vista as declarações polêmicas por parte da autora da saga. De qualquer forma, a simples notícia sobre testes abertos já provocou debates intensos entre fãs e críticos.

O projeto da HBO prevê sete temporadas, cada uma adaptando um livro da franquia. Entre os nomes já confirmados estão Dominic McLaughlin como Harry, Alastair Stout como Ron, Arabella no papel de Hermione, além de John Lithgow como Dumbledore e Janet McTeer como McGonagall. A série ainda não tem previsão de estreia, mas segue cercada de expectativas e especulações.

