HBO abre audições para Voldemort e rumor indica possível mudança de gênero no vilão de Harry Potter

Embora essa possibilidade pareça ousada, internautas acreditam que a escolha final continuará sendo por um ator, tendo em vista as declarações polêmicas por parte da autora da saga. De qualquer forma, a simples notícia sobre testes abertos já provocou debates intensos entre fãs e críticos.

O projeto da HBO prevê sete temporadas, cada uma adaptando um livro da franquia. Entre os nomes já confirmados estão Dominic McLaughlin como Harry, Alastair Stout como Ron, Arabella no papel de Hermione, além de John Lithgow como Dumbledore e Janet McTeer como McGonagall. A série ainda não tem previsão de estreia, mas segue cercada de expectativas e especulações.

