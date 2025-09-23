fechar
Drama psicológico da Indonésia aborda identidade e pressões sociais

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/09/2025 às 19:56
Uma Mulher Comum (original A Normal Woman), lançado em 2025, é um drama psicológico indonésio que explora a vida de Milla (Marissa Anita), uma mulher da alta sociedade de Jacarta. À beira dos 40 anos, ela leva uma vida aparentemente perfeita ao lado do marido Jonathan (Dion Wiyoko) e da filha Angel (Gisella Anastasia). No entanto, sua rotina é abalada quando começa a apresentar sintomas de uma doença misteriosa, que desafia sua identidade e percepção de realidade.

À medida que a condição de Milla piora, ela se vê confrontada com aspectos sombrios de seu passado e das expectativas sociais que a cercam.

O filme aborda temas como padrões de beleza, status social e a pressão para manter uma imagem perfeita, refletindo sobre as complexidades da vida moderna e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na sociedade contemporânea.

Dirigido por Lucky Kuswandi, Uma Mulher Comum combina elementos de drama psicológico com uma crítica social profunda, oferecendo uma narrativa envolvente e reflexiva. Disponível na Netflix, o filme convida os espectadores a uma jornada introspectiva sobre identidade, saúde mental e as máscaras que usamos para nos encaixar nas expectativas da sociedade.

