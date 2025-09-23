Caso real leva Jamie Foxx e Tommy Lee Jones a confronto contra corporação funerária

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 23/09/2025 às 15:50
O filme O Próprio Enterro (original The Burial), disponível no Prime Video desde 13 de outubro de 2023, traz à tona uma batalha jurídica inspirada em fatos reais. Dirigido por Maggie Betts, a produção segue Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones), proprietário de uma funerária no Mississippi cuja tradição familiar está ameaçada após um acordo comercial mal cumprido por uma grande empresa funerária.

Para evitar perder tudo, O’Keefe recruta o advogado Willie E. Gary (Jamie Foxx), cuja personalidade carismática contrasta com o ambiente formal do tribunal.

O longa também destaca Hal Dockins (Mamoudou Athie), jovem advogado que impulsiona a ação contra abuso corporativo e desigualdades raciais.

Com mais de duas horas de duração, a produção mescla momentos de tensão, humor sutil e crítica social, sobretudo no que toca às disparidades raciais e à forma como corporações lidam com pequenos empresários. O filme se destaca por performances sólidas, principalmente de Foxx e Jones, embora parte do público destaque limitações no aprofundamento de alguns personagens secundários.

