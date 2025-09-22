Romance italiano explora o impacto de um acidente na memória e nos relacionamentos
A Vida é Agora (2021), dirigido por Elisa Amoruso, é um drama romântico italiano disponível no Prime Video. A trama segue Vivien (Bella Thorne), uma jovem estudante de física, e Roy (Benjamin Mascolo), um rapaz com um passado conturbado. Apesar das diferenças, eles desenvolvem um relacionamento intenso. No entanto, após um acidente, Vivien perde a memória recente, incluindo o relacionamento com Roy. A narrativa acompanha os esforços de Roy para reconquistar Vivien e ajudá-la a redescobrir o amor que compartilhavam.
O filme aborda temas como identidade, memória e a natureza do amor, explorando como eventos traumáticos podem afetar os relacionamentos pessoais.
A direção de Amoruso busca criar uma atmosfera emocionalmente envolvente, utilizando a cinematografia para refletir os estados internos dos personagens. A atuação de Thorne e Mascolo é central para transmitir a complexidade das emoções envolvidas na história.
Com uma duração de 1h43min, A Vida é Agora oferece uma reflexão sobre como o presente é moldado pelas experiências passadas e como o amor pode ser uma força transformadora diante da adversidade.
