Drama russo retrata sobrevivência e resiliência após acidente aéreo
O filme A Única Sobrevivente (2022), dirigido por Dmitriy Suvorov, é uma adaptação cinematográfica baseada em eventos reais ocorridos em 1981.
A trama narra a história de Larisa (Nadezhda Kaleganova), a única sobrevivente de um acidente aéreo envolvendo um avião comercial e um bombardeiro militar soviético. Após a colisão a mais de 5.000 metros de altitude, Larisa acorda sozinha em uma floresta remota, precisando lutar pela própria sobrevivência.
O filme destaca-se pela representação realista dos desafios enfrentados por Larisa, desde a luta pela sobrevivência até a busca por ajuda em um ambiente hostil. A narrativa enfatiza temas como resiliência, coragem e a força do espírito humano diante de adversidades extremas. A direção de Suvorov, aliada a uma atuação convincente de Kaleganova, contribui para a imersão do espectador na história.
Disponível no Prime Video, A Única Sobrevivente oferece uma reflexão profunda sobre a capacidade humana de resistir e superar situações limites. A produção é uma homenagem à memória de Larisa Savitskaya, cuja história só foi divulgada publicamente após o fim da União Soviética.
