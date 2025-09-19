Clássico de Robert Redford explora laços familiares e amadurecimento no Prime Video
O filme Nada É Para Sempre (1992), dirigido por Robert Redford, é uma adaptação cinematográfica da obra semiautobiográfica de Norman Maclean. Ambientada no início do século XX em Missoula, Montana, a narrativa acompanha os irmãos Maclean — o introspectivo Norman (Craig Sheffer) e o impulsivo Paul (Brad Pitt) — sob a rígida educação do reverendo Maclean (Tom Skerritt).
A história destaca a prática da pesca com mosca como um elo entre pai e filhos, simbolizando valores como paciência, tradição e conexão com a natureza.
A trama se desenvolve ao longo dos anos, explorando os caminhos divergentes dos irmãos e os desafios enfrentados em suas vidas pessoais. A fotografia premiada com o Oscar captura a grandiosidade das paisagens de Montana, proporcionando uma atmosfera contemplativa que complementa a profundidade emocional da história.
Disponível no Prime Video, Nada É Para Sempre oferece uma reflexão sobre o amadurecimento, os laços familiares e as escolhas que moldam o destino. A obra é reconhecida por sua sensibilidade narrativa e pela atuação marcante de Brad Pitt, consolidando-se como um clássico do cinema contemporâneo.
