Apple TV+ adia estreia de A Especialista após assassinato de Charlie Kirk
Clique aqui e escute a matéria
A Apple TV+ anunciou o adiamento da estreia de sua nova minissérie policial A Especialista, que chegaria ao catálogo nesta sexta-feira (26). A plataforma divulgou um comunicado afirmando que a decisão foi tomada após “análise cuidadosa”, mas não detalhou os motivos. A produção agora segue sem nova data de lançamento definida.
“Após cuidadosa consideração, tomamos a decisão de adiar A Especialista. Agradecemos a compreensão e aguardamos ansiosamente o lançamento da série em uma data futura“, disse a Apple em comunicado.
O adiamento ocorre em meio à comoção nos Estados Unidos após o assassinato de Charlie Kirk, ativista político conservador morto no último dia 10. Como a trama da série aborda justamente a prevenção de ataques extremistas, a especulação é de que o conteúdo tenha sido considerado sensível diante dos recentes acontecimentos.
Estrelada e produzida por Jessica Chastain, vencedora do Oscar e de outros prêmios importantes, a obra acompanha uma investigadora disfarçada que se infiltra em grupos online de ódio para evitar atentados antes que ocorram. O elenco também conta com Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste e participação especial de Pablo Schreiber, conhecido por Orange Is the New Black e Covil de Ladrões.
Baseada em um artigo publicado na Cosmopolitan em 2019, a minissérie promete mergulhar nas entranhas do extremismo virtual e seus impactos no mundo real. Com cenas de ataques armados e explosões, o drama foi considerado polêmico desde a divulgação do trailer. Agora, fãs terão de aguardar para descobrir quando A Especialista finalmente chegará à plataforma da Apple.