Superman (2025): James Gunn reinventa o herói na estreia do novo DCU na HBO Max

O filme Superman (2025), dirigido por James Gunn, estreou na HBO Max em 19 de setembro, marcando o início da nova fase do Universo DC (DCU). Com David Corenswet no papel principal, o longa apresenta um Superman mais jovem, já estabelecido como herói, que enfrenta desafios tanto pessoais quanto globais. A trama explora sua luta para equilibrar suas responsabilidades como protetor da Terra com as complexas questões políticas e sociais do mundo moderno.

No elenco, destacam-se Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como Lex Luthor, antagonista que questiona as intenções do herói. Personagens como Guy Gardner (Nathan Fillion), Mulher-Gavião (Isabela Merced) e Senhor Incrível (Edi Gathegi) também ganham destaque, ampliando o escopo do filme e introduzindo elementos do novo DCU. A narrativa aborda temas de confiança, poder e responsabilidade, refletindo sobre o papel do herói em uma sociedade cada vez mais cética.

Com uma abordagem mais leve e colorida, o filme se distancia das versões anteriores do personagem, trazendo uma perspectiva fresca e contemporânea.

Com mais de US$ 615 milhões arrecadados mundialmente, Superman já é considerado um sucesso de crítica e público, prometendo expandir o universo cinematográfico da DC nos próximos anos.

