Perdas que ninguém superou: 10 mortes que abalaram o mundo das séries

Em meio a reviravoltas, cliffhangers e tramas envolventes, poucas coisas marcam tanto os fãs de séries quanto a morte inesperada de um personagem querido. A televisão nos acostumou a perder figuras icônicas de maneira cruel, violenta ou emocionalmente devastadora — e essas perdas, muitas vezes, se tornam momentos históricos na cultura pop. A seguir, relembramos dez mortes que deixaram cicatrizes profundas nos corações dos espectadores:

1. Glenn Rhee – The Walking Dead

A morte de Glenn ainda é difícil de assistir. Após ser capturado pelo grupo de Negan, ele é brutalmente espancado com um taco de beisebol diante de seus amigos. O momento é cruel, sangrento e angustiante, especialmente quando ele, desfigurado, tenta dizer a Maggie que vai encontrá-la. Um divisor de águas para a série e um trauma coletivo para os fãs.

2. Joel Miller – The Last of Us

Querido por jogadores e agora também por quem acompanha a série da HBO, Joel é assassinado com requintes de crueldade por Abby. A sequência é tão crua e dolorosa quanto simbólica: quebra a idealização do herói e lança Ellie em uma espiral de dor e vingança.

3. Charlie Pace – Lost

Charlie, músico problemático que encontrou redenção na ilha, se sacrifica em uma estação submersa para salvar seus amigos. A mensagem final escrita em sua mão — “Not Penny’s Boat” — se tornou uma das frases mais marcantes da televisão. Sua morte foi agridoce: dolorosa, mas heroica.

4. Rhaenys Targaryen – House of the Dragon

Conhecida como a Rainha que Nunca Foi, Rhaenys protagoniza uma das batalhas mais impactantes da série. Ao enfrentar Vhagar no céu, é abatida em um confronto brutal. Sua queda representa não só a perda de uma personagem forte, mas também o início do caos absoluto na Dança dos Dragões.

5. Derek Shepherd – Grey’s Anatomy

Depois de salvar vítimas em um acidente, Derek é atropelado ao tentar retornar para casa. No hospital, uma série de erros médicos selam seu destino. A decisão de Meredith de desligar os aparelhos emocionou milhões e marcou o fim de uma era para o drama médico.

6. Oberyn Martell – Game of Thrones

Sua luta contra o Montanha parecia vencida, até que a arrogância o traiu. O resultado? Um dos momentos mais grotescos e perturbadores da TV, com seu crânio sendo esmagado diante da plateia. Uma morte chocante que ninguém esquece.

7. Mike Ehrmantraut – Breaking Bad

Mike morre com dignidade, após ser baleado por Walter em um acesso de raiva. Sentado à beira de um riacho, ele contempla a natureza e diz suas últimas palavras com tranquilidade. A cena é silenciosa, triste e incrivelmente simbólica.

8. Bob Newby – Stranger Things

Bob, o namorado nerd e gentil de Joyce, morre ao tentar salvar o grupo de monstros do Mundo Invertido. Ele é brutalmente atacado por demodogs segundos depois de cumprir sua missão. Sua morte injusta e heróica quebrou corações e silenciou o público.

9. Adriana La Cerva – The Sopranos

Adriana tentou sair do mundo da máfia, mas pagou o preço. Enganada por Silvio, ela é levada a uma floresta e executada fora de cena. O que não é mostrado é justamente o que mais impacta — o silêncio fala mais alto que qualquer tiro.

10. Ned Stark – Game of Thrones

A morte de Ned é um marco. A cabeça do patriarca Stark rola diante do olhar da filha, mesmo após confessar um crime que não cometeu. Essa virada inesperada deixou claro: ninguém está seguro em Westeros — e o jogo dos tronos seria mais cruel do que pensávamos.

