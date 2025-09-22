Hugh Jackman retrata queda política de Gary Hart no Prime Video
O Favorito (2018), dirigido por Jason Reitman, é um drama político baseado em fatos reais, disponível no Prime Video. O filme narra a ascensão e queda do senador norte-americano Gary Hart, interpretado por Hugh Jackman, durante a corrida presidencial de 1988.
Hart, inicialmente visto como o favorito para a nomeação presidencial do Partido Democrata, vê sua campanha desmoronar após a divulgação de um escândalo envolvendo um possível caso extraconjugal com Donna Rice.
A narrativa foca na reação da mídia, da equipe de campanha e da família de Hart diante das alegações, explorando como o escândalo afetou a política americana e a relação entre jornalistas e candidatos. Além de Jackman, o elenco conta com Vera Farmiga, J.K. Simmons e Alfred Molina. O filme recebeu críticas mistas, com elogios à atuação de Jackman, mas críticas à falta de profundidade na análise dos temas abordados.
Com uma duração de 1h49min, O Favorito oferece uma reflexão sobre os impactos da mídia na política e a privacidade dos candidatos, sendo uma opção para os assinantes do Prime Video interessados em dramas políticos baseados em eventos reais.
