Filme vencedor do Oscar vai virar série de TV
Os Rejeitados, filme que garantiu a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante para Da’Vine Joy Randolph no Oscar 2024, vai ganhar uma versão para a televisão. A iniciativa parte da Miramax, que planeja adaptar algumas de suas obras mais conhecidas para as telas pequenas.
Por enquanto, os detalhes sobre a nova produção são escassos. As gravações devem começar em breve, mas ainda não há previsão de estreia. Segundo informações divulgadas pela Variety, a Miramax quer garantir a autenticidade da série, e para isso pretende contar com a participação do diretor original do filme, Alexander Payne.
De acordo com o executivo da Miramax, Jonathan Glickman, envolver o criador da obra é fundamental para manter a ligação com o longa e dar legitimidade ao novo projeto, evitando que pareça apenas uma iniciativa comercial.
Os Rejeitados narra a história de um professor rabugento, vivido por Paul Giamatti, que precisa cuidar de estudantes que permanecem no internato durante as férias de Natal. O longa conquistou o público e a crítica, recebendo cinco indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção, além da vitória histórica de Da’Vine Joy Randolph.
O filme estreou no final de 2023 e se destacou pelo seu clima natalino e pela sensibilidade com que aborda temas como solidão e amizade.