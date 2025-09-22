fechar
Observatório da Tv | Notícia

Band volta atrás e antecipa saída de Otaviano Costa do Melhor da Noite

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/09/2025 às 8:48
Band volta atrás e antecipa saída de Otaviano Costa do Melhor da Noite
Band volta atrás e antecipa saída de Otaviano Costa do Melhor da Noite - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A Band pegou muita gente de surpresa ao anunciar a saída de Otaviano Costa do seu casting. O apresentador, que estava há apenas seis meses no canal, decidiu não seguir na apresentação do Melhor da Noite e se desligou da emissora.

Apesar da saída, em um primeiro momento, a Band informou que Otaviano seguiria no comando do programa até o final do mês de outubro, no entanto, acabou voltando atrás na sua decisão.

Agora, a saída de Otaviano Costa foi antecipada para o fim do mês de Setembro. O apresentador e o canal decidiram, em comum acordo, que a permanência no comando da atração por mais dois meses, não seria benéfica para ambos os lados.

Além disso, a saída de Otaviano do Melhor da Noite, visa ajudar a Band a lidar com as questões comerciais e publicitárias da atração, que passa a ser comandada por Pâmela Lucciola nas próximas semanas e deve ganhar novo formato.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Com medo do SBT, Globo antecipa venda da Copa do Mundo
Copa do Mundo

Com medo do SBT, Globo antecipa venda da Copa do Mundo
Record volta atrás e decide cancelar reality show; saiba detalhes!
Canta Comigo

Record volta atrás e decide cancelar reality show; saiba detalhes!

Compartilhe

Tags