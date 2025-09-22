Band volta atrás e antecipa saída de Otaviano Costa do Melhor da Noite
A Band pegou muita gente de surpresa ao anunciar a saída de Otaviano Costa do seu casting. O apresentador, que estava há apenas seis meses no canal, decidiu não seguir na apresentação do Melhor da Noite e se desligou da emissora.
Apesar da saída, em um primeiro momento, a Band informou que Otaviano seguiria no comando do programa até o final do mês de outubro, no entanto, acabou voltando atrás na sua decisão.
Agora, a saída de Otaviano Costa foi antecipada para o fim do mês de Setembro. O apresentador e o canal decidiram, em comum acordo, que a permanência no comando da atração por mais dois meses, não seria benéfica para ambos os lados.
Além disso, a saída de Otaviano do Melhor da Noite, visa ajudar a Band a lidar com as questões comerciais e publicitárias da atração, que passa a ser comandada por Pâmela Lucciola nas próximas semanas e deve ganhar novo formato.
