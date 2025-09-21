fechar
Observatório da Tv | Notícia

Globo vira amiga da gravadora de Ana Castela para novela sertaneja

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/09/2025 às 16:43
Globo vira amiga da gravadora de Ana Castela para novela sertaneja
Globo vira amiga da gravadora de Ana Castela para novela sertaneja - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Para a próxima novela das sete, Coração Acelerado, que vai abordar o universo sertanejo, a Globo está contando com a ajuda da gravadora Agroplay, que tem em seu casting a cantora Ana Castela.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a emissora carioca tem recebido uma verdadeira consultoria da gravadora da boiadeira, para não cometer nenhuma falha na abordagem do universo sertanejo e da forma como a dupla formada por Isadora Cruz e Gabz, vão se portar na trama.

Até as composições que vão rolar na trama, o estilo dela, a Globo tem tomado nota com a gravadora da cantora, que também tem o sertanejo Luan Pereira, atualmente no quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

Por falar em Coração Acelado, a novela escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira tem vários nomes de peso em seu elenco, como Antonio Calloni, Isabelle Drummond, Thomás de Aquino, Marcos Caruso, Filipe Bragança e outros.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Qual jogo vai passar na Globo hoje (21/09)? Confira a programação completa
Futebol na TV

Qual jogo vai passar na Globo hoje (21/09)? Confira a programação completa
Fim trágico de Jaques promete lavar a alma do público em Dona de Mim
Capítulos

Fim trágico de Jaques promete lavar a alma do público em Dona de Mim

Compartilhe

Tags