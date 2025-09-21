Demolidor: Renascido tem 3ª temporada confirmada no Disney+ antes mesmo da estreia do segundo ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os fãs de Demolidor: Renascido receberam uma grande novidade nesta semana: a série já está renovada para a 3ª temporada no Disney+, mesmo antes da estreia do segundo ano. A informação foi confirmada por Brad Winderbaum, chefe de streaming da Marvel, em entrevista ao IGN.

“Falando de Demolidor, sim, já demos o sinal verde para a terceira temporada, e começaremos a filmar no próximo ano”, revelou o executivo. Vale lembrar que a 2ª temporada foi gravada junto com a primeira e está prevista para chegar à plataforma em 2026, ainda sem data definida.

O revival traz de volta Charlie Cox no papel de Matt Murdock/Demolidor e Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Rei do Crime, além de outros nomes marcantes da fase da Netflix, como Deborah Ann Woll, Elden Henson e Jon Bernthal.

A trama acompanha a nova vida de Murdock, que tenta seguir apenas como advogado, enquanto Fisk, agora prefeito de Nova York, volta a se aproximar de sua veia criminosa, colocando os dois novamente em rota de colisão.

Entre as novidades do elenco estão Nikki M. James, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Hunter Doohan e Lou Taylor Pucci. Outro destaque é Kamar de los Reyes, que interpretou o herói Tigre Branco e faleceu após as gravações, recebendo homenagem especial na série.

Comandada por Dario Scarpadane, Demolidor: Renascido já tem sua 1ª temporada disponível no Disney+. O segundo ano chega em 2026, enquanto a 3ª temporada ainda não tem previsão de estreia.

