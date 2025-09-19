Românticos Anônimos: nova série de comédia romântica da Netflix ganha trailer e data de estreia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix divulgou na quinta-feira (18) o trailer oficial de Românticos Anônimos, sua nova série de comédia romântica que estreia mundialmente em 16 de outubro de 2025. A plataforma promete um romance doce e divertido, combinando humor, drama leve e momentos encantadores, perfeitos para quem gosta de histórias de amor singelas, mas cheias de emoção.

A produção reúne um elenco internacional de peso, com Shun Oguri, Han Hyo-joo, Yuri Nakamura e Jin Akanishi. Baseada no filme franco-belga de 2010, a série traz a assinatura do diretor Jean-Pierre Améris, que também colaborou no roteiro junto com Philippe Blasband, garantindo uma adaptação fiel à essência da obra original.

Na trama, Sosuke Fujiwara e Hana Lee se conhecem por acaso e criam uma conexão inesperada através do amor pelo chocolate. Ele é filho de um grande fabricante e não consegue tocar nas pessoas, enquanto ela é uma chocolatier genial que esconde sua identidade como a “chocolatier anônima” da Le Sober e não consegue olhar ninguém nos olhos. Juntos, eles terão que enfrentar desafios pessoais e descobrir se o amor pode superar essas barreiras.

Com cenários charmosos, diálogos leves e uma história que mistura romance e comédia, Românticos Anônimos promete conquistar o público com sua abordagem sensível e delicada. A série estará disponível exclusivamente na Netflix a partir de 16 de outubro, oferecendo uma experiência doce e divertida para todos os fãs do gênero.