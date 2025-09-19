fechar
Record volta a exibir novela turca para atrapalhar nova trama da Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/09/2025 às 16:17
Depois do sucesso de Força de Mulher, que atrapalhou um pouco o remake de Vale Tudo, na Globo, a Record voltará a exibir uma novela turca. A informação é do site Alta Definição.

A escolhida agora é a novela Mãe, que será exibida dia 13 de outubro, depois do Jornal da Record. Esperta, a Record escolheu a trama justamente para ser exibida na última semana de Vale Tudo e atrapalhar o lançamento de Três Graças, que marca o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre da Globo.

A novela turca Mãe não é nada desconhecida do público. Ela bombou na plataforma de streaming da Globoplay, em 2023. No ano seguinte, foi exibida no canal fechado GNT.

Segundo a coluna Outro Canal, do site F5, até o SBT mostrou interesse em Mãe. Contudo, a emissora de Silvio Santos não se mostrou disposta a pagar o valor solicitado por produtores turcos.

