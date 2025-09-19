fechar
Já Estou com Saudades: Drama sensível sobre amizade e adversidade

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/09/2025 às 14:48
O filme Já Estou com Saudades (2015), disponível na Netflix, é uma adaptação cinematográfica da peça homônima de Morwenna Banks. Dirigido por Catherine Hardwicke, a trama acompanha a amizade de longa data entre Jess (Drew Barrymore) e Milly (Toni Collette), duas mulheres que compartilham segredos, risadas e desafios desde a infância. Enquanto Milly construiu uma carreira de sucesso e uma família, Jess leva uma vida mais tranquila ao lado do marido Jago (Paddy Considine).

A narrativa ganha profundidade quando Jess, após um tratamento, finalmente engravida, e Milly é diagnosticada com câncer de mama. Essa reviravolta coloca à prova a amizade das duas, que precisam lidar com as mudanças em suas vidas e apoiar-se mutuamente diante das adversidades.

O filme destaca-se por sua abordagem sensível e realista dos desafios enfrentados pelas mulheres, explorando temas como a luta contra o câncer, a maternidade e a importância da amizade.

Com atuações marcantes de Drew Barrymore e Toni Collette, Já Estou com Saudades oferece uma reflexão profunda sobre a resiliência humana e os laços que nos sustentam nos momentos mais difíceis.

