Globo vira amiga da gravadora de Ana Castela para novela sertaneja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Para a próxima novela das sete, Coração Acelerado, que vai abordar o universo sertanejo, a Globo está contando com a ajuda da gravadora Agroplay, que tem em seu casting a cantora Ana Castela.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a emissora carioca tem recebido uma verdadeira consultoria da gravadora da boiadeira, para não cometer nenhuma falha na abordagem do universo sertanejo e da forma como a dupla formada por Isadora Cruz e Gabz, vão se portar na trama.

Até as composições que vão rolar na trama, o estilo dela, a Globo tem tomado nota com a gravadora da cantora, que também tem o sertanejo Luan Pereira, atualmente no quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

Por falar em Coração Acelado, a novela escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira tem vários nomes de peso em seu elenco, como Antonio Calloni, Isabelle Drummond, Thomás de Aquino, Marcos Caruso, Filipe Bragança e outros.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br