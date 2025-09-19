Globo vira amiga da gravadora de Ana Castela para novela sertaneja
Para a próxima novela das sete, Coração Acelerado, que vai abordar o universo sertanejo, a Globo está contando com a ajuda da gravadora Agroplay, que tem em seu casting a cantora Ana Castela.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a emissora carioca tem recebido uma verdadeira consultoria da gravadora da boiadeira, para não cometer nenhuma falha na abordagem do universo sertanejo e da forma como a dupla formada por Isadora Cruz e Gabz, vão se portar na trama.
Até as composições que vão rolar na trama, o estilo dela, a Globo tem tomado nota com a gravadora da cantora, que também tem o sertanejo Luan Pereira, atualmente no quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.
Por falar em Coração Acelado, a novela escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira tem vários nomes de peso em seu elenco, como Antonio Calloni, Isabelle Drummond, Thomás de Aquino, Marcos Caruso, Filipe Bragança e outros.
