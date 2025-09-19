fechar
Gabriel Smaniotto é eliminado do Estrela da Casa e recebe conselho de cantora famosa

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/09/2025 às 15:25
Gabriel Smaniotto, cantor, perdeu o fôlego e foi eliminado do reality musical Estrela da Casa, na última quinta-feira (18). Ele enfrentou Janício e Camille Vitoria, mas ficou com a menor pontuação.

O cantor ainda recebeu um conselho valioso de Roberta Miranda, que participou do júri da competição. “Você tem toda uma vida pela frente e já está pronto para continuar o seu trabalho. Mas, é assim: a gente que quer chegar quase à excelência, tem que, todos os dias, trabalhar com afinco, abdicar, ter paixão pelas coisas que a gente faz”, comentou.

Gabriel confessou que todos os ensinamentos técnicos que recebeu foram benéficos para “mudar a sua visão” em reação à música.

“Desde o começo, eu falei para o pessoal que eu vou mudar muito meu jeito de ser, agora, nesse quesito de viver a música, com essa experiência. Não que eu não soubesse, mas, talvez, eu vou ver de uma outra maneira, agora, os estudos, analisar as músicas que eu vou cantar“, prometeu.

