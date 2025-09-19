Documentário revela a luta por memória e justiça em Africatown
O documentário O Último Navio Negreiro (2022), disponível na Netflix, narra a história do navio Clotilda, o último conhecido a transportar africanos escravizados para os Estados Unidos. Em 1860, o Clotilda chegou ilegalmente ao Alabama, décadas após a abolição do comércio transatlântico de escravizados, trazendo 110 pessoas da atual Benin. Após a viagem, o navio foi intencionalmente incendiado e afundado para encobrir o crime.
A descoberta dos restos do Clotilda em 2019 reacendeu o debate sobre a memória histórica e a busca por justiça. O filme acompanha os descendentes dos africanos trazidos pelo navio, residentes em Africatown, uma comunidade fundada por esses indivíduos. Eles enfrentam desafios contemporâneos, como a gentrificação e a negligência ambiental, enquanto lutam pelo reconhecimento e preservação de seu legado.
Dirigido por Margaret Brown, o documentário utiliza o livro Barracoon, de Zora Neale Hurston, como base para explorar as experiências dos descendentes. A obra destaca a importância da memória coletiva e da resistência cultural diante das adversidades históricas.
O Último Navio Negreiro oferece uma reflexão profunda sobre os impactos duradouros da escravidão e a contínua busca por justiça e identidade.
