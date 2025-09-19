Com César Filho, SBT Brasil reage na audiência e empolga a direção do SBT
O SBT tem respirado aliviado com os números alcançados por César Filho à frente do SBT Brasil, principal telejornal do canal. O noticioso vem conquistando resultados significativos e marcando boa audiência no horário nobre, chegando a vice-liderança em alguns momentos.
Na última semana, entre 08 e 13 de setembro, o SBT Brasil alcançou 20,1 milhões de telespectadores no Brasil, com crescimento significativo em sua performance.
No PNT (Painel Nacional de Televisão), que reúne as quinze principais regiões metropolitanas do Brasil, o telejornal cresceu 5% em relação a semana anterior (01 a 06 de setembro). Os dados foram divulgados pelo RD1.
Além disso, no quesito alcance, o SBT Brasil também apresentou crescimento significativo: foram 8% a mais e 3% a mais no tempo médio assistido, o que significa que o noticioso vem retendo cada vez mais público.
