SBT revolta o público após cancelar a exibição de As Filhas da Senhora Garcia

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/09/2025 às 9:30
O SBT causou uma imensa revolta no público na noite da última terça-feira (16). Os telespectadores assíduos do canal foram pegos de surpresa com o cancelamento da exibição do capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia.

A mudança foi pensada exclusivamente para tentar elevar a audiência da partida da Copa Sul-Americana, sob o comando de Tiago Leifert, e irritou os telespectadores por não ter sido previamente avisada.

Antes, o SBT havia confirmada que por conta da partida entre Lanús e Fluminense, a novela mexicana seria exibida mais cedo que o habitual, por volta de 20h30, estratégia comum da TV Globo às quartas-feiras. Porém, sem aviso, a grade de programação foi alterada e a novela limada.

O SBT Brasil, que normalmente entrega para As Filhas da Senhora Garcia, seguiu no ar até 21h15 e entregou o horário para o pré-jogo. Já ao vivo, Tiago Leifert explicou que o SBT exibiria um capítulo especial de As Filhas da Senhora Garcia na quarta-feira (17).

