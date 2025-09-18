Record muda programação para tentar frear o SBT; veja o que mudou!
A guerra de audiência entre a Record e o SBT ganhou um novo capítulo. A emissora de Edir Macedo precisou fazer novos ajustes na programação, para barrar o crescimento do canal de Silvio Santos, que nada de braçadas na corrida dominical.
A partir do próximo domingo, dia 21, a Record vai apresentar algumas alterações na sua programação de domingo: a principal delas envolve o Brasileirão, que passará a ser exibido mais tarde, após a exibição do Domingo Espetacular.
Com a decisão, o Campeonato Brasileiro passa a disputar audiência diretamente com o Fantástico, na Globo, e com o Programa Silvio Santos, do SBT, entrando no ar às 20h30, recebendo do Domingo Espetacular, que entra às 18h30.
O objetivo da Record com a nova programação é neutralizar o SBT e evitar que Patrícia Abravanel conquiste a liderança com o Programa Silvio Santos.
