fechar
Observatório da Tv | Notícia

Record muda programação para tentar frear o SBT; veja o que mudou!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/09/2025 às 9:25
Record muda programação para tentar frear o SBT; veja o que mudou!
Record muda programação para tentar frear o SBT; veja o que mudou! - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A guerra de audiência entre a Record e o SBT ganhou um novo capítulo. A emissora de Edir Macedo precisou fazer novos ajustes na programação, para barrar o crescimento do canal de Silvio Santos, que nada de braçadas na corrida dominical.

A partir do próximo domingo, dia 21, a Record vai apresentar algumas alterações na sua programação de domingo: a principal delas envolve o Brasileirão, que passará a ser exibido mais tarde, após a exibição do Domingo Espetacular.

Com a decisão, o Campeonato Brasileiro passa a disputar audiência diretamente com o Fantástico, na Globo, e com o Programa Silvio Santos, do SBT, entrando no ar às 20h30, recebendo do Domingo Espetacular, que entra às 18h30.

O objetivo da Record com a nova programação é neutralizar o SBT e evitar que Patrícia Abravanel conquiste a liderança com o Programa Silvio Santos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Flávio Ricco: SBT não pode queimar a estreia do The Voice numa noite da Globo tão forte
Televisão

Flávio Ricco: SBT não pode queimar a estreia do The Voice numa noite da Globo tão forte
Milagre? SBT se atualiza e lança série vertical
Notícias

Milagre? SBT se atualiza e lança série vertical

Compartilhe

Tags