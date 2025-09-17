Milagre? SBT se atualiza e lança série vertical

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Clique aqui e escute a matéria

O SBT lançou na última terça-feira (16) a série Refollow, que bebe da fonte das novelas verticais que viraram febre em plataformas, como Tik Tok e Instagram.

Basicamente, a história é seis amigos inseridos em um reality de ficção, que vão viver as dores e delícias da juventude, como descobertas amorosas, amizade, crises existenciais e decisões sobre futuro.

No elenco, muitos talentos lançados em novelas infantis do SBT, como Vivi Lucas, Gui Vieira, Giovanna Chaves, Gianlucca Mauad, Cinthia Cruz e Davi Campolongo. Os atores, inclusive, tiveram total liberdade da emissora de Silvio Santos para bolarem os figurinos dos seus respectivos personagens.

Refollow está sendo exibido em dois formatos: tanto na horizontal, voltado para o YouTube e plataformas de streaming, como no formato vertical, que vai migrar por diversas redes sociais. Um movimento parecido vai ser feito pela Globo, em breve. A emissora carioca vai apostar em novelas verticais e já escolheu a sua estrela para a produção: Jade Picon.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br