Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Neste sábado (20), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Heróis.
Ficha Técnica:
Heróis
Título Original: Push
Elenco: Chris Evans, Dakota Fanning, Camilla Belle, Colin Ford, Joel Gretsch e Djimon Hounsou.
Gênero: Ação
Distribuidora: Lionsgate
Sinopse:
Kira Hudson (Camilla Belle) é uma jovem com habilidades telepáticas que rouba uma substância secreta de uma misteriosa organização conhecida como Divisão. Em fuga, ela busca a ajuda de dois jovens com dons paranormais: Nick Grant (Chris Evans), que possui poderes telecinéticos, e Cassie Holmes (Dakota Fanning), uma clarividente. Enquanto a Divisão faz de tudo para recuperar seu experimento, um poderoso grupo oriental também entra na disputa pela substância, colocando em risco a vida de todos os envolvidos.
