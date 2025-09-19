Band não vê vantagens em transmitir Europa League e encerra contrato
A Band resolveu encerrar o contrato para transmitir a Europa League em sua programação. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.
O torneio esportivo migra para a Cazé TV, que comprou os direitos de transmissão até 2027. A competição havia voltado para a TV aberta na época da pandemia, em 2021. Porém, segundo a coluna Outro Canal, a emissora do Morumbi já não encontrava nenhuma vantagem em divulgar o evento.
O que teria pesado para a Band não realizar nenhum esforço em manter a Europa League é a falta de patrocinadores suficientes, além de uma avaliação da emissora de que o acordo não trouxe o retorno esperado. A emissora só tinha direito a uma terceira escolha de partidas a cada rodada.
A Band não está em uma boa fase. Recentemente, a emissora viu o SBT anunciar a transmissão da Copa do Mundo de 2026 em sua programação, com narração de Galvão Bueno, que, inclusive, ainda faz parte do elenco da emissora do Morumbi.
