Band não vê vantagens em transmitir Europa League e encerra contrato

A Band resolveu encerrar o contrato para transmitir a Europa League em sua programação. A informação é da coluna Outro Canal, do site F5.

O torneio esportivo migra para a Cazé TV, que comprou os direitos de transmissão até 2027. A competição havia voltado para a TV aberta na época da pandemia, em 2021. Porém, segundo a coluna Outro Canal, a emissora do Morumbi já não encontrava nenhuma vantagem em divulgar o evento.

O que teria pesado para a Band não realizar nenhum esforço em manter a Europa League é a falta de patrocinadores suficientes, além de uma avaliação da emissora de que o acordo não trouxe o retorno esperado. A emissora só tinha direito a uma terceira escolha de partidas a cada rodada.

A Band não está em uma boa fase. Recentemente, a emissora viu o SBT anunciar a transmissão da Copa do Mundo de 2026 em sua programação, com narração de Galvão Bueno, que, inclusive, ainda faz parte do elenco da emissora do Morumbi.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br