A Fazenda: Rayane vence a primeira Prova do Fazendeiro da temporada
Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, se tornou a primeira fazendeira de A Fazenda 17, na noite desta quarta-feira (17). A peoa venceu a disputa e conquistou o primeiro chapéu poderoso da temporada do reality rural.
Logo no começo do programa, os peões precisaram votar para eliminar uma das quatro peoas selecionadas para a Prova do Fazendeiro. Saory Cardoso foi a mais votada e acabou vetada da disputa pelo chapéu.
A prova do fazendeiro consistia em uma espécie de tiro ao alvo. Cada peoa participante tinha que encaixar bolas e acertar diretamente no celeiro da concorrente.
Rayane acertou mais bolas e manteve o seu celeiro de pé, diante do desempenho das concorrentes Michelle Barros e Renata Müller, que também disputaram a prova. Agora, Rayane tem direito a indicar um peão direto para a primeira roça da temporada.
