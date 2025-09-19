fechar
Observatório da Tv | Notícia

A Fazenda: Rayane vence a primeira Prova do Fazendeiro da temporada

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 19/09/2025 às 8:33
A Fazenda: Rayane vence a primeira Prova do Fazendeiro da temporada
A Fazenda: Rayane vence a primeira Prova do Fazendeiro da temporada - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, se tornou a primeira fazendeira de A Fazenda 17, na noite desta quarta-feira (17). A peoa venceu a disputa e conquistou o primeiro chapéu poderoso da temporada do reality rural.

Logo no começo do programa, os peões precisaram votar para eliminar uma das quatro peoas selecionadas para a Prova do Fazendeiro. Saory Cardoso foi a mais votada e acabou vetada da disputa pelo chapéu.

A prova do fazendeiro consistia em uma espécie de tiro ao alvo. Cada peoa participante tinha que encaixar bolas e acertar diretamente no celeiro da concorrente.

Rayane acertou mais bolas e manteve o seu celeiro de pé, diante do desempenho das concorrentes Michelle Barros e Renata Müller, que também disputaram a prova. Agora, Rayane tem direito a indicar um peão direto para a primeira roça da temporada.

Reprodução/X

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

A Fazenda 17: Yoná Sousa desabafa após briga com Wallas Arrais e dispara contra os peões
reality show

A Fazenda 17: Yoná Sousa desabafa após briga com Wallas Arrais e dispara contra os peões
Matheus provoca climão ao criticar omelete feito por Gabriela Spanic em missão secreta
reality show

Matheus provoca climão ao criticar omelete feito por Gabriela Spanic em missão secreta

Compartilhe

Tags