6 séries médicas para maratonar no streaming durante o fim de semana
Está em busca de emoção, drama e histórias que prendem do início ao fim? As séries médicas são uma ótima pedida para quem gosta de acompanhar casos intensos, dilemas éticos e personagens que vivem sob pressão em hospitais movimentados.
No streaming, não faltam opções que misturam medicina, romance e até suspense, ideais para maratonar sem pressa. Pensando nisso, reunimos 6 séries médicas imperdíveis para você assistir durante o fim de semana e mergulhar em enredos cheios de adrenalina e emoção.
1. Pulso (2025) – Netflix
Pulso é uma série médica da Netflix ambientada em Miami, que acompanha o intenso cotidiano de um pronto-socorro de alta complexidade. A trama segue Danny Simms (Willa Fitzgerald), residente que assume o posto de chefe de residentes após a suspensão de seu superior, justamente quando um furacão ameaça a cidade e sobrecarrega o hospital. Entre emergências, romances complicados e dilemas éticos, a equipe precisa enfrentar a pressão constante de salvar vidas enquanto lida com seus próprios conflitos pessoais.