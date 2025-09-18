Documentário da Netflix revela caso chocante de cyberbullying

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O documentário Número Desconhecido: Catfishing na Escola (Unknown Number: The High School Catfish), lançado em 29 de agosto de 2025, está disponível na Netflix e aborda um caso real de cyberbullying que abalou a pequena cidade de Beal City, em Michigan. Dirigido por Skye Borgman, o filme tem 1h34min de duração e se destaca por sua narrativa envolvente e reveladora.

A história acompanha Lauryn Licari, uma adolescente de 13 anos, e seu então namorado Owen McKenny, que começaram a receber mensagens anônimas e ameaçadoras em outubro de 2020. As mensagens, que incluíam insultos e incitações ao suicídio, persistiram por mais de 15 meses, levando a comunidade local e autoridades a se mobilizarem para identificar o remetente. A investigação revelou que as mensagens eram enviadas pela própria mãe de Lauryn, Kendra Licari, utilizando um aplicativo de mascaramento de chamadas para ocultar sua identidade.

O documentário apresenta entrevistas com Lauryn, Owen, suas famílias, colegas de escola e autoridades locais, oferecendo uma visão profunda sobre os efeitos do cyberbullying e os desafios enfrentados pelas vítimas. A produção também explora as complexas motivações de Kendra, sugerindo possíveis vínculos com o transtorno de Munchausen por procuração, embora sem um diagnóstico formal.

Número Desconhecido: Catfishing na Escola é uma obra impactante que lança luz sobre os perigos do anonimato digital e as consequências devastadoras do abuso emocional, especialmente quando perpetrado por alguém de confiança.

