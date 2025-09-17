Robinho volta atrás e desiste de entrevista com o SBT às pressas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Justiça de São Paulo autorizou o ex-jogador Robinho a gravar uma entrevista com o SBT, falando abertamente sobre a sua condenação por estupro na Itália. Seria a primeira vez que o atleta falaria sobre o assunto, mas ele acabou desistindo da gravação.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a gravação entre Robinho e a equipe de reportagem do SBT aconteceria ainda este mês, na Penitenciária José Augusto César Salgado, mais conhecida como Tremembé, o presídio dos famosos.

Nos documentos onde solicitou a entrevista, o SBT argumentou que já tinha autorização da defesa de Robinho e que ele havia autorizado a entrada da equipe. A penitenciária se mostrou favorável a gravação e dias depois, a Justiça autorizou a entrada de uma equipe de quatro pessoas no presídio.

No entanto, no fim de semana passado, Robinho e a sua equipe de defesa avisaram ao SBT que ele n]ao daria mais a entrevista e a emissora cancelou os preparativos para a conversa.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br