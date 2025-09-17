Robinho volta atrás e desiste de entrevista com o SBT às pressas
A Justiça de São Paulo autorizou o ex-jogador Robinho a gravar uma entrevista com o SBT, falando abertamente sobre a sua condenação por estupro na Itália. Seria a primeira vez que o atleta falaria sobre o assunto, mas ele acabou desistindo da gravação.
De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a gravação entre Robinho e a equipe de reportagem do SBT aconteceria ainda este mês, na Penitenciária José Augusto César Salgado, mais conhecida como Tremembé, o presídio dos famosos.
Nos documentos onde solicitou a entrevista, o SBT argumentou que já tinha autorização da defesa de Robinho e que ele havia autorizado a entrada da equipe. A penitenciária se mostrou favorável a gravação e dias depois, a Justiça autorizou a entrada de uma equipe de quatro pessoas no presídio.
No entanto, no fim de semana passado, Robinho e a sua equipe de defesa avisaram ao SBT que ele n]ao daria mais a entrevista e a emissora cancelou os preparativos para a conversa.
