Luciano Huck desmente saída de Lívia Andrade do Domingão
Clique aqui e escute a matéria
A promoção de César Tralli ao posto de âncora do Jornal Nacional deu start em uma série de especulações em torno do destino de Ticiane Pinheiro, esposa do jornalista. E um dos boatos apontavam a ida da loira para o Domingão do Huck, no lugar de Lívia Andrade.
Nesta segunda-feira (15), o apresentador tratou de colocar um ponto final na história e desmentiu que haverá uma troca entre as loiras.
“Cadê a Ticiane Pinheiro?”, disparou Ed Gama no palco da atração. “A gente estava esperando a Ticiane, mas entrou a Lívia”, brincou Rafael Portugal. Foi então que Luciano Huck decidiu falar sobre o assunto abertamente.
“Lívia Andrade estará nesse programa enquanto quiser. Daqui ela não sai, daqui ninguém tira. Só se um dia ela mesma disser: ‘não quero mais’“, pontuou Luciano Huck, colocando um ponto final nos boatos de saída da loira.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br