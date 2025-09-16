Record muda estreia às pressas, após participante pegar covid-19
A estreia da nova temporada de A Fazenda, segue cercada de muito mistério. E logo de cara, um dos participantes do reality show da Record, testou positivo para covid-19, e a emissora precisou alterar a logística dos primeiros episódios.
Por conta do diagnóstico, a produção precisou adiar a entrada do peão (a), na sede do programa. O participante só se juntará ao restante do elenco na tarde desta segunda-feira (15), antes da estreia.
A informação foi divulgada por Rodrigo Carelli, diretor da atração, através do Twitter. Ele pontuou que o participante estava seguindo o protocolo de saúde.
“Na verdade, um participante estava com covid. Já está testando negativo desde anteontem, mas nosso médico pediu para cumprir o protocolo e colocá-la apenas amanhã na sede”, explicou ele nas redes sociais.
