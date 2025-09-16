Marcos Mion surpreende e anuncia despedida ao vivo na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Marcos Mion surpreendeu a todos, ao vivo, a anunciar a sua despedida da cobertura dos festivais de música na Globo, ao vivo durante a transmissão do segundo final de semana do The Town, que acontece em São Paulo.

O apresentador do Caldeirão chegou a se emocionar, ao falar sobre a sua trajetória na função, em um rápido discurso ao lado de Kenya Sade.

“Esse é o último festival que eu vou apresentar. São muitas coisas que eu tenho que fazer e, às vezes, eu não consigo conciliar. Já é um acordo com a Globo esse, mas eu estou me despedindo em grande estilo. Que coisa boa”, disse ele.

“Se despedindo da melhor maneira. E muito obrigada por essa parceria de sempre. É sempre muito bom estar aqui com você”, comentou Kenya Sade, falando sobre a parceria dos dois na cobertura dos festivais.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br