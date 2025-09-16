Marcos Mion surpreende e anuncia despedida ao vivo na Globo
Clique aqui e escute a matéria
Marcos Mion surpreendeu a todos, ao vivo, a anunciar a sua despedida da cobertura dos festivais de música na Globo, ao vivo durante a transmissão do segundo final de semana do The Town, que acontece em São Paulo.
O apresentador do Caldeirão chegou a se emocionar, ao falar sobre a sua trajetória na função, em um rápido discurso ao lado de Kenya Sade.
“Esse é o último festival que eu vou apresentar. São muitas coisas que eu tenho que fazer e, às vezes, eu não consigo conciliar. Já é um acordo com a Globo esse, mas eu estou me despedindo em grande estilo. Que coisa boa”, disse ele.
“Se despedindo da melhor maneira. E muito obrigada por essa parceria de sempre. É sempre muito bom estar aqui com você”, comentou Kenya Sade, falando sobre a parceria dos dois na cobertura dos festivais.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br