fechar
Observatório da Tv | Notícia

Marcos Mion surpreende e anuncia despedida ao vivo na Globo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 9:14
Marcos Mion surpreende e anuncia despedida ao vivo na Globo
Marcos Mion surpreende e anuncia despedida ao vivo na Globo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Marcos Mion surpreendeu a todos, ao vivo, a anunciar a sua despedida da cobertura dos festivais de música na Globo, ao vivo durante a transmissão do segundo final de semana do The Town, que acontece em São Paulo.

O apresentador do Caldeirão chegou a se emocionar, ao falar sobre a sua trajetória na função, em um rápido discurso ao lado de Kenya Sade.

“Esse é o último festival que eu vou apresentar. São muitas coisas que eu tenho que fazer e, às vezes, eu não consigo conciliar. Já é um acordo com a Globo esse, mas eu estou me despedindo em grande estilo. Que coisa boa”, disse ele.

“Se despedindo da melhor maneira. E muito obrigada por essa parceria de sempre. É sempre muito bom estar aqui com você”, comentou Kenya Sade, falando sobre a parceria dos dois na cobertura dos festivais.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags