Otaviano Costa surpreende e decide sair da Band após seis meses
Apresentador do Melhor da Noite, Otaviano Costa tomou uma séria decisão e decidiu deixar o casting da Band, após seis meses como contratado do canal. A emissora do Morumbi chegou a oferecer um novo projeto para o marido de Flávia Alessandra, mas não houve acordo entre as partes.
De acordo com informações do Portal A Vida Alheia, a direção da Band tinha interesse em colocar Otaviano Costa à frente de um game show em formato de temporadas no início do próximo ano, mas a princípio, o apresentador recusou a oferta.
Nesta terça-feira (16), a Band informou a saída de Otaviano Costa através de uma nota oficial. O apresentador segue à frente do Melhor da Noite até o dia 31 de outubro.
“Após decisão tomada em comum acordo com a Band, Otaviano Costa se prepara para deixar o Melhor da Noite. O apresentador segue no comando do programa até o dia 31 de outubro e continuará, paralelo a isso, se dedicando aos seus negócios e projetos pessoais”, diz o texto enviado à imprensa.
