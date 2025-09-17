Disney anuncia Camp Rock 3 com Jonas Brothers no elenco e Demi Lovato como produtora

As gravações já começaram em Vancouver, no Canadá, mas a estreia ainda não tem data definida. A previsão é que o filme chegue ao Disney+ em 2026.

O primeiro Camp Rock estreou com 8,9 milhões de espectadores, enquanto a sequência teve 7,9 milhões, mantendo a franquia entre as maiores estreias originais do Disney Channel. A história original mostrava Mitchie Torres (Demi Lovato) tentando realizar seu sonho no acampamento musical e se envolvendo com Shane Gray (Joe Jonas).

Agora, com novos campistas e a volta do Connect 3, Camp Rock 3 promete misturar música, amizade e romance em uma nova aventura para a tela do Disney+.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br