Disney anuncia Camp Rock 3 com Jonas Brothers no elenco e Demi Lovato como produtora

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/09/2025 às 20:38
Depois de anos de espera e meses de especulação, Camp Rock 3 finalmente vai acontecer. A Disney confirmou a produção nas redes sociais com um vídeo que mostra o retorno dos Jonas Brothers à franquia.

Demi Lovato, protagonista dos dois primeiros filmes, não deve voltar como Mitchie, mas estará envolvida como produtora executiva. Kevin, Joe e Nick Jonas também assumem funções de produção.

O filme acompanha o Connect 3 de volta ao Camp Rock em busca de uma nova atração para abrir a turnê de reunião da banda. Enquanto os campistas competem, tensões surgem, amizades são testadas e romances inesperados acontecem. Entre os novos personagens estão Sage (Liamani Segura), Desi (Hudson Stone), Rosie (Lumi Pollack), Cliff (Casey Trotter), Callie (Brooklynn Pitts), Madison (Ava Jean) e Fletch (Malachi Barton).

As gravações já começaram em Vancouver, no Canadá, mas a estreia ainda não tem data definida. A previsão é que o filme chegue ao Disney+ em 2026.

O primeiro Camp Rock estreou com 8,9 milhões de espectadores, enquanto a sequência teve 7,9 milhões, mantendo a franquia entre as maiores estreias originais do Disney Channel. A história original mostrava Mitchie Torres (Demi Lovato) tentando realizar seu sonho no acampamento musical e se envolvendo com Shane Gray (Joe Jonas).

Agora, com novos campistas e a volta do Connect 3, Camp Rock 3 promete misturar música, amizade e romance em uma nova aventura para a tela do Disney+.

