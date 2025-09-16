fechar
The Paper, sequência de The Office, ganha data de estreia no Brasil

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 22:55
A HBO Max anunciou que The Paper, série considerada uma “continuação espiritual” de The Office, chega ao Brasil em 18 de setembro. Diferente dos Estados Unidos, onde todos os episódios foram lançados de uma vez, aqui a produção terá lançamento semanal, com exceção da estreia, que contará com dois capítulos juntos.

Criada por Greg Daniels e Michael Koman, a série mantém o formato de mocumentário da produção original. A premissa acompanha o mesmo grupo de documentaristas que registrou o dia a dia da filial da Dunder Mifflin, agora investigando um jornal histórico do Centro-Oeste americano à beira da falência. Entre os retornos está Oscar Nuñez, reprisando seu papel como Oscar.

O elenco conta ainda com Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Tim Key, Eric Rahill, Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg, Chelsea Frei e Ramona Young. Ikumelo, Edelman e Rahill também atuam como roteiristas, reforçando o tom cômico e crítico característico da série original.

Exibida entre 2005 e 2013, The Office marcou gerações e lançou estrelas como Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson e Mindy Kaling. Todas as nove temporadas estão disponíveis em serviços de streaming como Netflix, Prime Video, Paramount+ e HBO Max, permitindo que novos fãs conheçam a série antes de acompanhar The Paper.

