The Paper, sequência de The Office, ganha data de estreia no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A HBO Max anunciou que The Paper, série considerada uma “continuação espiritual” de The Office, chega ao Brasil em 18 de setembro. Diferente dos Estados Unidos, onde todos os episódios foram lançados de uma vez, aqui a produção terá lançamento semanal, com exceção da estreia, que contará com dois capítulos juntos.

Criada por Greg Daniels e Michael Koman, a série mantém o formato de mocumentário da produção original. A premissa acompanha o mesmo grupo de documentaristas que registrou o dia a dia da filial da Dunder Mifflin, agora investigando um jornal histórico do Centro-Oeste americano à beira da falência. Entre os retornos está Oscar Nuñez, reprisando seu papel como Oscar.

O elenco conta ainda com Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Tim Key, Eric Rahill, Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg, Chelsea Frei e Ramona Young. Ikumelo, Edelman e Rahill também atuam como roteiristas, reforçando o tom cômico e crítico característico da série original.

Exibida entre 2005 e 2013, The Office marcou gerações e lançou estrelas como Steve Carell, John Krasinski, Rainn Wilson e Mindy Kaling. Todas as nove temporadas estão disponíveis em serviços de streaming como Netflix, Prime Video, Paramount+ e HBO Max, permitindo que novos fãs conheçam a série antes de acompanhar The Paper.