3ª temporada de A Casa do Dragão ganha previsão de estreia na HBO
Clique aqui e escute a matéria
Os fãs de Game of Thrones já podem marcar no calendário: a 3ª temporada de A Casa do Dragão ganhou previsão de estreia. De acordo com o CEO da HBO, Casey Bloys, os novos episódios chegam ao público norte-americano no começo do verão de 2026, o que coloca a estreia entre o final de junho e o início de julho.
A trama seguirá mostrando as consequências da disputa entre Rhaenyra e Alicent, agora em um estágio irreversível. O conflito, conhecido como Dança dos Dragões, finalmente ganhará destaque central e deve trazer batalhas grandiosas, intrigas políticas e a consolidação da guerra civil que dividiu os Targaryen.
Bloys também adiantou outra novidade: em janeiro de 2026 estreia O Cavaleiro dos Sete Reinos, série derivada que tem George R. R. Martin e Ira Parker na produção. A nova atração promete explorar outras histórias do universo de Westeros, enquanto A Casa do Dragão já tem seu fim planejado para a quarta temporada.
Disponível na HBO Max, a produção segue como um dos maiores sucessos da emissora e deve entregar aos espectadores uma das fases mais marcantes da saga.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br